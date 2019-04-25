Мамаев рассказал об инциденте с Паком

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Арестованный футболист Павел Мамаев дал показания о конфликте в кафе «Кофемания» между ним, Александром Кокориным и директором департамента Минпромторга Денисом Паком.
Мамаев рассказал об инциденте с Паком
  • РИА Новости

«Когда пришёл Пак, я не обратил внимания на него. Затем услышал шум, понял, что что-то произошло. Но всего основного я не видел. Общался с Паком, спросил, что произошло. Он заявил, что его ударили. Был эмоционально взволнован, реагировал на каждое движение и не мог ничего конкретного сказать. Затем узнал о конкретной причине конфликта», — сказал Мамаев в суде.

Также футболист добавил, что, по словам его друзей, Денис Пак их обозвал, употребив ненормативную лексику.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» с 10 октября 2018 года. Они стали участниками нескольких потасовок в центре Москвы.

Ранее Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком.

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