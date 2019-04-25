Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

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В ходе дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, с чего началась драка между ним и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком
  • РИА Новости

«Собирались ли мы избивать его? Нет, конечно. Ситуация вспыхнула, как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять с кем-то отношения. Если бы у нас были какие-то намерения, мы бы вышли из «Эгоиста» и сказали всё сразу. <...> После того, как я его взял за подбородок, он мне нанёс удар. После этого пошли все последствия», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

По его словам, удар Соловчука оказался не самым сильным, но причинил ему боль. Павел признался, что форвард «Зенита» Александр Кокорин удержал его, тем самым, не дав упасть на землю.

При этом Мамаев отметил, что сам пытался нанести удар Соловчуку, но промахнулся, после чего погнался за водителем. В тот момент он попал по Виталию, который упал на землю.

«Развернулся и продолжил наносить удары. По лицу, по телу», — заключил Мамаев.

Ранее футболист «Краснодара» рассказал о причине конфликта с Соловчуком.

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