Мамаев назвал причину конфликта с Соловчуком

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, с чего начался конфликт между его компанией и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Мы вышли, заказывали машину, ждали. Стояли около белого «мерседеса». Мне сказали, что Александра (Поздникавене. — RT) стояла около этой машины. Я спросил: «Наша машина?» Говорят: «Нет». Я подошёл и сказал, чтобы она вышла оттуда. Потом она ругалась, но не говорила, что случилось. В итоге она сказала, что водитель обозвал нас петухами», — приводит слова Мамаева на суде «Чемпионат».

По словам Мамаева, Поздникавене призналась, что по ошибке села в машину в надежде погреться. Водитель сказал, что это не их автомобиль, после чего добавил, что «таких петухов не возит».

При этом футболист «Краснодара» выразил недоумение в связи с подобными словами водителя, ведь никто из компании не проявлял к нему агрессии.

Ранее Мамаев рассказал, по какому поводу он и форвард «Зенита» Александр Кокорин встретились в Москве 8 октября 2018 года.