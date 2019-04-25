Мамаев рассказал о цели визита в Москву в преддверии инцидента

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Арестованный футболист Павел Мамаев дал показания в суде по делу об избиении водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Мамаев рассказал о цели визита в Москву в преддверии инцидента
  • РИА Новости

«С Кокориным мы знакомы 11 лет, очень близко общаемся. До этого момента мы не виделись, ведь Александр травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не встречались в районе года. Отмечать не собирались, просто встретились и поехали в Москву. Ехали отдохнуть, у каждого были свои дела», — рассказал Мамаев в суде.

Павел Мамаев и Александр Кокорин проходят по судебному делу об избиении водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака в качестве обвиняемых. Также в ходе конфликта с футболистами пострадал генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее свидетель по делу Мамаева и Кокорина заявил, что водитель замахнулся на Павла после разговора.

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