Мамаев рассказал о цели визита в Москву в преддверии инцидента
- РИА Новости
«С Кокориным мы знакомы 11 лет, очень близко общаемся. До этого момента мы не виделись, ведь Александр травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не встречались в районе года. Отмечать не собирались, просто встретились и поехали в Москву. Ехали отдохнуть, у каждого были свои дела», — рассказал Мамаев в суде.
Павел Мамаев и Александр Кокорин проходят по судебному делу об избиении водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака в качестве обвиняемых. Также в ходе конфликта с футболистами пострадал генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Ранее свидетель по делу Мамаева и Кокорина заявил, что водитель замахнулся на Павла после разговора.