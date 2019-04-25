Свидетель по делу Мамаева и Кокорина: водитель замахнулся на Павла после разговора

Алёна Шинкарёва, которая проходит по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в качестве свидетеля, заявила, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук спровоцировал драку с футболистами.

«Всё началось с того, что прибежала девушка и сказала, что Кокорина назвали петухом. Ребята пошли к машине и начали спрашивать, говорил ли он такое. Не помню, что ответил водитель, но потом он замахнулся на Мамаева», — сказала свидетель.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий арестованы за несколько потасовок в центре Москвы. В частности, компанией был избит водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, что прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП, в связи с чем начало заседания было отложено.