СМИ: Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП, начало заседания отложено
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», начало судебного заседания по делу футболистов отложено на 40 минут. Причиной стало попадание в ДТП прокурора по данному слушанию.
Сегодня Александр Кокорин и Павел Мамаев должны дать первые показания по своему делу. Футболисты находятся под стражей с 10 октября 2018 года за несколько потасовок в центре Москвы, в ходе которых пострадали водитель одной из телеведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак.
Ранее жена Мамаева рассказала о состоянии здоровья футболиста.