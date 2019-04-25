СМИ: Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП, начало заседания отложено

Прокурор, которая ведёт дело арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попала в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего начало заседания было отложено.

Как сообщает «Чемпионат», начало судебного заседания по делу футболистов отложено на 40 минут. Причиной стало попадание в ДТП прокурора по данному слушанию.

Сегодня Александр Кокорин и Павел Мамаев должны дать первые показания по своему делу. Футболисты находятся под стражей с 10 октября 2018 года за несколько потасовок в центре Москвы, в ходе которых пострадали водитель одной из телеведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее жена Мамаева рассказала о состоянии здоровья футболиста.