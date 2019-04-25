Кокорин рассказал, как начался конфликт с Соловчуком

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде рассказал, с чего начался конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком возле клуба «Эгоист».

«Видел ли я ситуацию с севшей в машину Соловчука девушкой? Нет, не видел. Их диалог с Павлом Мамаевым произошёл до меня. Потом Паша мне передал эти слова. Смысл был такой, что нас оскорбили. Что я предпринял? Хотел разузнать, откуда этот водитель здесь взялся. На тот момент на ней внимания не заострял. Мы подошли к машине, чтобы пообщаться с водителем. Попытался открыть дверь Соловчука, которая была заблокирована», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что потом Соловчук вышел из машины и они пересеклись в небольшом «коридоре» между перилами.

«Я задал вопрос: «Почему ты нас назвал петухами?» Он сказал, что это его мнение, что он так считает и что он вправе его высказывать. Я хотел чтобы он конкретнее объяснил, почему он такое себе позволяет. Как он дальше отвечал, не помню. Этот диалог был ни о чём. Спрашивал об одном и том же, и ни к чему не приходили. Я только хотел, чтобы он извинился и объяснил, почему он так считает. Через две-три минуты мы общались на повышенных тонах. Он нанёс Мамаеву удар в подбородок, после того как Мамаев его держал. Я держал Павла, а он снизу вверх нанёс удар. Дальше Паша попытался нанести удары. Потом Соловчук начал бежать. Если бы он вышел и сказал, что это не его мнение, то ничего бы не случилось», — рассказал футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.