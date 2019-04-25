Мамаев рассказал, какие травмы он получил в драке с Соловчуком

Футболист Павел Мамаев на допросе в суде рассказал, какие повреждения он получил в результате конфликта с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком возле клуба «Эгоист».

«Я не проводил медэкспертизу. Полгода прошло, не помню, какие болевые ощущения были. Челюсть не была сломана. Надеюсь, вас не бьют, конечно. Но вы можете представить, какие были боли после удара в челюсть. Если бы он ударил с размаху, то наверное», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что позднее, уже в «Кофемании», испытывал болевые ощущения после драки.

«Мешало ли это есть? А вам синяк на руке будет мешать есть? Поел чуть-чуть», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Мамаев высказался об избиении упавшего Соловчука.