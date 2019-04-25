Мамаев высказался об избиении упавшего на землю Соловчука

Футболист Павел Мамаев на допросе в суде ответил на вопросы об избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле клуба «Эгоист».

«Почему я ударил его, когда он встал? Можно сейчас придумать, но я не могу сказать. В мужском ли понятии избивать человека, который лежит? Я уже сказал: можно было избежать этой ситуации с самого начала. Я не хочу себя оправдывать. Я не юлю, я не придумываю. Я говорю только правду. Я очень хочу сделать всё, чтобы все забыли эту ситуацию», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Мамаев назвал причину конфликта с Соловчуком.