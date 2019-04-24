«Может наступить атрофия мышц»: главный врач «Зенита» осмотрел колено Кокорина в СИЗО

Главный врач санкт-петербургского «Зенита» Михаил Гришин провёл медицинский осмотр находящегося в СИЗО «Бутырка» нападающего команды Александра Кокорина. По мнению медика, футболисту необходимо увеличить нагрузку на травмированное колено. В противном случае недостаток активности может привести к атрофии мышц, в результате чего спортсмен будет вынужден завершить карьеру. Кроме того, Кокорину был назначен комплекс физеотерапевтических процедур.

В перерыве между слушаниями главный врач санкт-петербургского «Зенита» Михаил Гришин прибыл в СИЗО «Бутырка» для осмотра нападающего команды Александра Кокорина. Этого визита адвокаты, а также представители Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) добивались на протяжении нескольких месяцев, однако следствие удовлетворило просьбу стороны защиты лишь сейчас.

Процедура проходила в медицинской части следственного изолятора. Специалист остался доволен условиями для осмотра, однако серьёзное беспокойство у него вызвала ситуация с травмированным коленом футболиста.

«Врач осмотрел и в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессионального занятия спортом», — приводит слова представителя следственного изолятора «МК».

При этом чуть позже в «Зените» заявили, что настаивают на более тщательном обследовании своего игрока «для установки точного диагноза».

«На встрече с Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация всё время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углублённое исследование с помощью МРТ — это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации», — приводит Sport24 слова пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

В марте 2018 года Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом». Он был успешно прооперирован и в августе приступил к тренировкам. Однако из-за ареста нападающий не смог пройти полноценный курс реабилитации, в связи с чем в январе произошло обострение травмы.

Просьба о допуске специалистов была направлена ещё в начале марта. Сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) дала разрешение на проведение осмотра, однако затем визит был отложен. При этом следователи настаивали на том, что игрок сам виноват в сложившейся ситуации.

«Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — утверждал заместитель главы организации Валерий Максименко.

Сторона защиты, а также сам футболист неоднократно выражали недовольство происходящим.

По итогам визита Гришин назначил комплекс физических упражнений, направленных на поддержание мышц ноги в тонусе. Он рекомендовал увеличить число посещений спортивного зала, однако некоторые занятия доступны Александру в условиях ограниченного пространства тюремной камеры.

«Если так пойдёт и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть из них мы и раньше проводили и отменили лишь после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», — пояснили в СИЗО.

Напомним, в начале марта адвокат Андрей Ромашов сообщил о том, что во время процедуры электрофореза его клиент получил серьёзный ожог кожного покрова и мышечной ткани. В результате на месте повреждения образовалось нагноение, которое доставило нападающему дополнительные неудобства. Процедуру проводили врачи «Бутырки».

Итоги медосмотра подвёл и член ОНК Дмитрий Чугунов. Он подчеркнул, что с момента последнего обследования прослеживается отрицательная динамика, однако точный диагноз можно будет поставить лишь после проведения МРТ.

Сообщается, что Кокорин остался доволен визитом врача, так как теперь он получил официальное подтверждение своего диагноза.

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«То, что состояние колена ухудшается, теперь вы знаете не только с моих слов, но и со слов профессионального врача», — передают слова футболиста «Известия».

Кроме того, футболист пожаловался на длительные переезды из СИЗО в здание Пресненского районного суда, где проходят слушания. Каждая поездка длится шесть—семь часов, что негативно сказывается на здоровье обвиняемых. Однако в ОНК отметили, что иного способа доставлять подсудимых не существует.

«Их поднимают рано утром, отправляют на сборное отделение СИЗО, затем автозак едет по разным изоляторам и собирает заключённых. А потом доставляет по разным судам. А вечером многочасовая процедура повторяется», — объяснил член общественной организации Борис Клин.

Несмотря на состояние здоровья и положение Кокорина, в «Зените» продолжают надеяться на его возвращение. Полузащитник команды Клаудио Маркизио назвал его «одним из главных талантов России» и рассказал, что в команде обеспокоены судьбой футболиста.

«Любой спортсмен должен быть хорошим примером не только для коллег, но и для всего подрастающего поколения, для детей. Поэтому то, что случилось, — плохо. Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И думаю, это уже произошло. Мы всё это обсуждали и с партнёрами по команде, и с тренерским штабом. Очень ждём его», — заявил Маркизио в интервью «Петербургскому дневнику».

11-е по счёту слушание по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого состоится в четверг, 25 апреля. Ранее стало известно, что оно начнётся не в 12, а в 11 часов дня по просьбе суда. Перенос связан с тем, что свои показания должна дать свидетельница, которая в настоящий момент находится во Владивостоке.