Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, который на данный момент находится в СИЗО «Бутырка», пожаловался на обострение травмы колена.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — заявил футболист в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Он добавил, что находится в ужасной спортивной форме.

«Уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, смогу привести себя в форму за три недели тренировок», — отметил форвард.

Кокорин подчеркнул, что не имеет претензий к тюремному меню, так как не употребляет местную пищу.

Ранее сообщалось, что группа «Бутырка» записала новогоднее поздравление Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.