Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — заявил футболист в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Он добавил, что находится в ужасной спортивной форме.
«Уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, смогу привести себя в форму за три недели тренировок», — отметил форвард.
Кокорин подчеркнул, что не имеет претензий к тюремному меню, так как не употребляет местную пищу.
Ранее сообщалось, что группа «Бутырка» записала новогоднее поздравление Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.