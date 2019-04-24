Врач «Зенита» прибыл на осмотр Кокорина в СИЗО

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Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что врач футбольного клуба «Зенит» прибыл в СИЗО «Бутырка», чтобы провести осмотр Александра Кокорина.
Врач «Зенита» прибыл на осмотр Кокорина в СИЗО
  • РИА Новости

«Допустили к Александру Кокорину клубного врача. В настоящее время должен вестись приём, врач уже внутри», — приводит слова Мельникова РИА Новости.

Он отметил, что организовать осмотр раньше не представлялось возможным из-за отсутствия соответствующего решения суда.

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО «Бутырка» футболист стал жаловаться на боли в суставе. Его адвокат Андрей Ромашов неоднократно заявлял, что в учреждении нет специалистов, способных оказать помощь Кокорину.

Ранее адвокат огласил заключение независимого врача по поводу травм избитого Кокориным чиновника.

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