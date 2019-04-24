Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и дал рекомендации по лечению

Руководитель пресс-службы московского управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что врач петербургского футбольного клуба «Зенит» провёл осмотр Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка.

По словам Цыганкова, которые передаёт РИА Новости, врач клуба оценил состояние здоровья футболиста и дал рекомендации по его лечению и реабилитации.

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО «Бутырка» футболист стал жаловаться на боли в суставе.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что психолог «Зенита» объяснил агрессию Кокорина во время инцидентов с Соловчуком и Паком.