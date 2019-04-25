Кокорин назвал секундной слабостью удар Пака стулом

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде объяснил, почему ударил стулом главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

«Я заметил Пака, только когда Протасовицкий сказал, что он похож на PSY. Мы не обсуждали бурно эту тему, просто засмеялись. Я стоял с Сашей и потихоньку начал подходить к выходу. Услышал слова оскорбления своего брата, взял стул», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не планировал трогать Пака, а просто хотел уточнить, кому он сказал то, что сказал.

«Он ответил, что именно мне. Это был секундный момент. Я просто на него замахнулся. Была секундная слабость. Попал ему по руке, затем Кирилл ударил его по щеке. Свой стул забрал, рядом был Куропаткин. Я снова подошёл к этой компании. Рядом люди обсуждали, почему я ударил Пака. После этого я попытался через него ударить Пака, чтобы он замолчал. У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал. Я сразу отошёл, когда у Паши произошёл момент с Гайсиным и у него упали очки. Я встал перед Пашей, и больше ничего не происходило», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании».