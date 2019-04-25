Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

«Когда приехал в «Кофеманию» (был там неоднократно), я выбрал самый дальний столик в пустом зале. Допускали ли громкие нецензурные выражения? Мы могли их повторять. Но не в адрес кого-то», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не знает, зачем Геннадий Куропаткин и Екатерина Бобкова по нему «лазили» во время нахождения за столом.

«Женщину я оттолкнуть не мог, как и своего друга. Был уставшим и хотел сильно кушать. Мы там час находились. И затем хотел поспать. Кто проявлял инициативу в поцелуе? Она. Видно же было, кто на кого садился и целовал. На видео не вижу, что я целовался. Имитация интимной связи? Я такой цели не преследовал и не изображал», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин рассказал, обсуждали ли они с Мамаевым инцидент с Соловчуком, сидя в «Кофемании».