Мамаев заявил, что хочет продолжить играть в футбол

Футболист Павел Мамаев на допросе в суде ответил на вопросы о влиянии судебного процесса и ареста на спортивную карьеру.

«Желаю ли продолжать спортивную деятельность? Конечно. Это единственный источник дохода. До какого возраста планировал играть? Я в тюрьму не планировал садиться. Влияет ли нахождение под заключением на карьеру? Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Мамаев ответил, какое наказание за свой поступок он считает справедливым.