Мамаев ответил, какое наказание за свой поступок он считает справедливым
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«Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее Мамаев признался, что ударил директора НАМИ Гайсина.