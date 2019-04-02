Болт в «Кубани», возвращение Мозгова из НБА и лидерство «Енисея»: как шутили в российском спорте 1 апреля
- Усейн Болт
- Reuters
- © David Gray
Шутки от сборной
Сборная России по футболу решила отметить 1 апреля и опубликовала в социальных сетях видео с самыми забавными моментами из жизни команды в прошлом году.
В частности, в ролик попала акция футболистов с накладными усами и шутливый перевод речи Гуса Хиддинка Станиславом Черчесовым перед чемпионатом мира.
При этом главным героем минутной нарезки, разумеется, стал Артём Дзюба, который, как известно, является главным шутником отечественной национальной команды.
Сегодня смеяться разрешается😄 Забавные моменты из жизни @TeamRussia в честь 1-го апреля! Кое-что вы увидите впервые😉 #ВместеМыКомандаpic.twitter.com/UF9Vw0IR8G— Сборная России (@TeamRussia) 1 апреля 2019 г.
В столичном «Локомотиве» в честь «праздника» также выложили в соцсети специальное видео. Причём никаких конкретных шуток в нём не содержится — 47-секундный ролик представляет собой нарезку из смеющихся футболистов команды.
«Смех продлевает жизнь», — гласит пост в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Самое смешное видео сегодняшнего дня!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 1 апреля 2019 г.
Без розыгрышей, глупых приколов и фейков – просто смешное видео 😀
Улыбайтесь чаще! #1апреляpic.twitter.com/tZPiAN9tNG
Странные трансферы
В остальном же первоапрельские шутки чаще всего представляли собой фейковые новости о переходе тех или иных спортсменов в новые клубы. Например, в баскетбольных «Химках» сообщили о возвращении из-за океана центрового сборной России Тимофея Мозгова. Впрочем, учитывая дату, лишь небольшая часть болельщиков поверили в это, хотя новость опубликовали многие СМИ.
В футболе, пожалуй, самой нереальной шуткой отметилась «Кубань», которая в настоящий момент выступает в любительских соревнованиях. В клубе сообщили о подписании контракта с восьмикратным олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усэйном Болтом. Якобы спортсмен из Ямайки, который совсем недавно пробовал себя в футболе, намерен сыграть в высшей лиге чемпионата Краснодарского края.
УСЕЙН БОЛТ ПРОДОЛЖИТ ФУТБОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ В «КУБАНИ»!— ФК «Кубань» (@fckubanofficial) 1 апреля 2019 г.
ФК «Кубань», которому в конце апреля предстоит дебютировать в розыгрыше Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края, усилил свой состав восьмикратным Олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усейном Болтом @UseinBolt! pic.twitter.com/g2MyIFpRr6
В другом отечественном футбольном клубе из низшей лиги — ставропольском «Динамо» — объявили о переходе бронзового призёра чемпионата Европы Романа Павлюченко. Именно в этой команде нападающий начинал свою карьеру.
«Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта. Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе и наверняка ещё не раз поможет команде», — говорится в заявлении директора «Динамо» Андрея Стежко.
В результате Павлюченко самому пришлось напоминать доверчивым журналистам о 1 апреля. Правда, поверить в эту новость было не так уж сложно, учитывая, что 36-летний футболист не играл на профессиональном уровне с 2017-го.
Новая турнирная таблица для «Енисея» и молчание «Рубина»
Из клубов РПЛ, как всегда, оригинально пошутил «Енисей», чей Twitter популярен по всей России. В День смеха там просто перевернули турнирную таблицу премьер-лиги и получили возможность порадоваться за лидерство любимой команды. В реальности красноярский коллектив располагается на последней строчке и рискует вылететь в ФНЛ.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги после 21 тура pic.twitter.com/iA91hnfzZF— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 апреля 2019 г.
В свою очередь, в подэлитной лиге пошутили о введении специальных экшен-камер, которые будут закреплены на одежде болельщиков во время матчей.
«В преддверии сезона-2019/20 ФНЛ планирует провести отбор болельщиков в каждом из городов, который будет представлен в первенстве командой. Право стать полноценным участником официальной трансляции матча в качестве одного из операторов получат по десять болельщиков каждой команды, находящихся в разных секторах стадиона», — говорится на официальном сайте лиги.
Футбольная Национальная Лига рассматривает вопрос о размещении экшн-камер непосредственно на одежде болельщиков с включением передаваемого ими сигнала в трансляции матчей Олимп-Первенства ФНЛ.— ФНЛ (@FNLeague) 1 апреля 2019 г.
Подробнее - на сайте ФНЛ https://t.co/SEhIN3r3pipic.twitter.com/RBVoSY3WdD
В «Рубине» же решили не ломать голову над первоапрельскими шутками и просто опубликовали многозначительный пост в Twitter.
Первоапрельская_шутка.jpg— «Рубин» Казань (@fcrk) 1 апреля 2019 г.
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