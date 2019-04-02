Болт в «Кубани», возвращение Мозгова из НБА и лидерство «Енисея»: как шутили в российском спорте 1 апреля

Усэйн Болт неожиданно оказался в «Кубани» и сыграет в чемпионате Краснодарского края. «Енисей» возглавил таблицу РПЛ, а травмированный Тимофей Мозгов вернулся из НБА в «Химки». RT рассказывает о главных первоапрельских розыгрышах в мире российского спорта.

Шутки от сборной

Сборная России по футболу решила отметить 1 апреля и опубликовала в социальных сетях видео с самыми забавными моментами из жизни команды в прошлом году.

В частности, в ролик попала акция футболистов с накладными усами и шутливый перевод речи Гуса Хиддинка Станиславом Черчесовым перед чемпионатом мира.

При этом главным героем минутной нарезки, разумеется, стал Артём Дзюба, который, как известно, является главным шутником отечественной национальной команды.

В столичном «Локомотиве» в честь «праздника» также выложили в соцсети специальное видео. Причём никаких конкретных шуток в нём не содержится — 47-секундный ролик представляет собой нарезку из смеющихся футболистов команды.

«Смех продлевает жизнь», — гласит пост в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Самое смешное видео сегодняшнего дня!

Без розыгрышей, глупых приколов и фейков – просто смешное видео 😀



Улыбайтесь чаще! #1апреляpic.twitter.com/tZPiAN9tNG — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 1 апреля 2019 г.

Странные трансферы

В остальном же первоапрельские шутки чаще всего представляли собой фейковые новости о переходе тех или иных спортсменов в новые клубы. Например, в баскетбольных «Химках» сообщили о возвращении из-за океана центрового сборной России Тимофея Мозгова. Впрочем, учитывая дату, лишь небольшая часть болельщиков поверили в это, хотя новость опубликовали многие СМИ.

В футболе, пожалуй, самой нереальной шуткой отметилась «Кубань», которая в настоящий момент выступает в любительских соревнованиях. В клубе сообщили о подписании контракта с восьмикратным олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усэйном Болтом. Якобы спортсмен из Ямайки, который совсем недавно пробовал себя в футболе, намерен сыграть в высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

УСЕЙН БОЛТ ПРОДОЛЖИТ ФУТБОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ В «КУБАНИ»!

ФК «Кубань», которому в конце апреля предстоит дебютировать в розыгрыше Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края, усилил свой состав восьмикратным Олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усейном Болтом @UseinBolt! pic.twitter.com/g2MyIFpRr6 — ФК «Кубань» (@fckubanofficial) 1 апреля 2019 г.

В другом отечественном футбольном клубе из низшей лиги — ставропольском «Динамо» — объявили о переходе бронзового призёра чемпионата Европы Романа Павлюченко. Именно в этой команде нападающий начинал свою карьеру.

«Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта. Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе и наверняка ещё не раз поможет команде», — говорится в заявлении директора «Динамо» Андрея Стежко.

В результате Павлюченко самому пришлось напоминать доверчивым журналистам о 1 апреля. Правда, поверить в эту новость было не так уж сложно, учитывая, что 36-летний футболист не играл на профессиональном уровне с 2017-го.

Новая турнирная таблица для «Енисея» и молчание «Рубина»

Из клубов РПЛ, как всегда, оригинально пошутил «Енисей», чей Twitter популярен по всей России. В День смеха там просто перевернули турнирную таблицу премьер-лиги и получили возможность порадоваться за лидерство любимой команды. В реальности красноярский коллектив располагается на последней строчке и рискует вылететь в ФНЛ.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги после 21 тура pic.twitter.com/iA91hnfzZF — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 апреля 2019 г.

В свою очередь, в подэлитной лиге пошутили о введении специальных экшен-камер, которые будут закреплены на одежде болельщиков во время матчей.

«В преддверии сезона-2019/20 ФНЛ планирует провести отбор болельщиков в каждом из городов, который будет представлен в первенстве командой. Право стать полноценным участником официальной трансляции матча в качестве одного из операторов получат по десять болельщиков каждой команды, находящихся в разных секторах стадиона», — говорится на официальном сайте лиги.

Футбольная Национальная Лига рассматривает вопрос о размещении экшн-камер непосредственно на одежде болельщиков с включением передаваемого ими сигнала в трансляции матчей Олимп-Первенства ФНЛ.



Подробнее - на сайте ФНЛ https://t.co/SEhIN3r3pipic.twitter.com/RBVoSY3WdD — ФНЛ (@FNLeague) 1 апреля 2019 г.

В «Рубине» же решили не ломать голову над первоапрельскими шутками и просто опубликовали многозначительный пост в Twitter.