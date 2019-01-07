Российский центровой «Орландо» Мозгов перенёс операцию на колене
- Reuters
Об этом сообщает сайт Hoopshype.com.
Сроки восстановления 32-летнего баскетболиста после хирургического вмешательства неизвестны.
Мозгов пополнил состав «Мэджик» летом 2018 года в результате обмена с «Шарлотт Хорнетс», но не провёл ни одного официального матча в составе коллектива из Флориды в текущем регулярном чемпионате НБА. Также центровой выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс», став чемпионом ассоциации в 2016 году.
Ранее Мозгов рассказал, планирует ли возвращаться в Россию.