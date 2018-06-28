Хиддинк обратился к футболистам сборной России на тренировке

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил национальную команду в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.

«Не хочу вас видеть, но тренер меня привёл», — обратился к игрокам сборной России Хиддинк.

В роли переводчика выступил нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.

Ранее тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро объяснил, почему россияне являются лучшими по общему пробегу на чемпионате мира 2018 года.