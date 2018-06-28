Тренер по физподготовке сборной России Гранеро объяснил, почему россияне больше всех пробегают на ЧМ-2018

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро объяснил, почему россияне являются лучшими по общему пробегу на чемпионате мира 2018 года.

«Потому что россияне дисциплинированны, физически готовы и все понимают, что ЧМ-2018 — это шанс себя проявить. Все осознают ответственность перед матчем с испанцами. Мы выполняем большой объём работы», — цитирует Гранеро «Чемпионат».

Он также рассказал, как 38-летнему защитнику Сергею Игнашевичу удаётся выдерживать темп чемпионата мира.

«Игнашевич — фантастический футболист, который отдаётся полностью и заслуживает уважения. Я его знаю как одного из самых профессиональных футболистов», — сказал Гранеро.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.

Ранее Гранеро рассказал, за кого будет переживать в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой его родной страны — Испании.