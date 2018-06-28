Испанский тренер сборной России по физподготовке — о матче 1/8 финала: всем сердцем я с Россией

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, за кого будет переживать в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой его родной страны — Испании.

«Всем сердцем я с Россией. Я думаю не как испанец и надеюсь, что Россия пройдёт в 1/4 финала. Говорю об этом честно», — цитирует Гранеро «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сборная России усиленно готовится к матчу с Испанией.

«Понимаем, что страна напряжена, но мы делаем всё, что от нас зависит», — добавил Гранеро.

С 2015 года Гранеро входит в тренерский штаб сборной России.

Ранее защитник сборной России по футболу Марио Фернандес поделился мнением насчёт предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.