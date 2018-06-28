Марио Фернандес: мы должны уважать Испанию

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес поделился мнением насчёт предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

«Против Испании ничего не изменится. Мы хорошо играем, несмотря на поражение от Уругвая со счётом 0:3. Мы рассчитываем и дальше показывать хорошую игру», — цитирует Фернадеса «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на вопрос, не считает ли сборную Испании одной из самых слабых команд на групповом этапе.

«В этой сборной отличные футболисты, и её нужно уважать всегда, как бы у неё ни складывалось», — заявил Фернандес.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.

Ранее вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.