Лунёв поделился ожиданиями от матча с Испанией на ЧМ-2018 по футболу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Посмотрим, что будет в плей-офф. Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть. 2008 год? Тогда и Испания была другая», — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Футболист отметил, что Испанию можно победить за счёт полной самоотдачи и концентрации. По его мнению, необходимо полностью выполнить установку главного тренера Станислава Черчесова.

«Испанцев можно пробовать ловить в защите. Посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, где они заигрывались», — добавил Лунёв.

Встреча между Россией и Испанией состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Испанией в белой форме.