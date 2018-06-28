Сборная России по футболу сыграет с Испанией в белой форме

Сборная России по футболу определилась с игровой формой на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

Как сообщает официальный Twitter российской сборной, команда сыграет в белой форме.

Подопечные Станислава Черчесова впервые сыграли в белой экипировке на мундиале в матче с Уругваем.

Ранее ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что ситуация после группового этапа ЧМ-2018 хорошо сложилась для сборной России.