Шмейхель: ситуация после группового этапа ЧМ-2018 хорошо сложилась для сборной России

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением о том, что сборная России по футболу сыграет с национальной командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

«В 1/8 финала сборная России должна была сыграть либо с Испанией, либо с Португалией. Ситуация хорошо сложилась для россиян. Они могли сыграть с Португалией в Сочи при температуре +33 °С — против команды, которая на Евро-2016 дошла до финала, не выиграв ни одного матча в основное время. Если бы я был российским игроком, я бы хотел сыграть в «Лужниках» при поддержке 80 000 человек и в фантастической атмосфере. Я бы знал, что играю против Испании дома и смогу воспользоваться своими шансами», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Ранее он заявил, что Неймар стал проблемой для Бразилии в матче ЧМ-2018 с Сербией.