Шмейхель считает, что Неймар стал проблемой для Бразилии в матче ЧМ-2018 с Сербией

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением об игре нападающего сборной Бразилии в матче чемпионата мира — 2018 с Сербией.

«У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В этой конкретной игре он стал проблемой. Бразильские футболисты думают, что игра будет решена, если они отдадут мяч Неймару и он сделает что-то. Они действительно находят его передачей, но Неймар не делает ничего полезного. Я думаю, ему нужен небольшой отдых, он не до конца восстановился после травмы и не достиг своего обычного высокого уровня. Мне понравилась работа арбитра, который не реагировал на падения Неймара», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Ранее футболист сборной Бразилии Марсело рассказал о своей травме.