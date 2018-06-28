Футболист сборной Бразилии Марсело рассказал о своей травме

Защитник сборной Бразилии по футболу Марсело рассказал о травме, которую он получил в матче чемпионата мира с национальной командой Сербии.

В начале встречи Марсело был заменён из-за мышечного спазма в спине.

«Спасибо всем за сообщения! Слава богу, это несерьёзно! Скоро вернусь! Очень доволен победой!» — написал Марсело в Twitter.

Obrigado a todos pelas mensagens!!!

Graças a DEUS nao foi nada grave!!!

Em pouco tempo estarei de volta!!!

Muito feliz com a vitória!!!#M12pic.twitter.com/q74OLd9xXR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 27 июня 2018 г.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет с национальной командой Мексики.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о сопернике по 1/8 финала ЧМ-2018.