Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о сопернике по 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер национальной команды Бразилии Тите рассказал, как будет осуществлять подготовку к матчу со сборной Мексики в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

«Мы в самолёте начнем анализировать соперника. Хотя мы и раньше начали изучать, с кем можем сыграть в 1/8 финала», — заявил Тите «Чемпионату».

При этом он пояснил, что тренерский штаб сборной Бразилии проводил изучение всех возможных соперников по плей-офф мундиаля.

Ранее стали известны время и место проведения поединка 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Мексики.