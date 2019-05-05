Празднование в самолёте, фаер-шоу у аэропорта и поздравления от Туктамышевой: как «Зенит» отмечал чемпионство в РПЛ

«Зенит» впервые за четыре года стал чемпионом России по футболу. Празднование победы началось в самолёте по пути из Грозного в Петербург и продолжилось в аэропорту Пулково. Команду встретили около 5000 болельщиков, которые устроили ставшее фирменным фаер-шоу. С завоеванием золотых медалей коллектив поздравили врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Накануне «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России по футболу. Подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с «Ахматом», а первую за четыре года победу в РПЛ им помог добыть тульский «Арсенал» — коллектив Игоря Черевченко взял верх над «Локомотивом» и увеличил разрыв между лидерами до девяти баллов.

Празднование долгожданного триумфа началось ещё в самолёте. Понимая близость успеха, сине-бело-голубые не стали задерживаться в Грозном, а сразу отправились в родной Санкт-Петербург, лишив себя возможности понаблюдать за противостоянием «Арсенала» и «Локомотива». О ходе встречи футболистов и тренерский штаб информировали короткие сообщения пилота.

«Узнали обо всём ровно в девять часов вечера, поскольку был выход на связь. Сначала кто-то, не из экипажа, глупо пошутил, что счёт 1:1, но быстро понял, что это неправильно. И тут командир объявил, что «Арсенал» победил, а это означало, что мы чемпионы», — цитирует «Чемпионат» президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Эта новость вызвала бурю эмоций у футболистов и тренерского штаба коллектива. Они с трудом могли сдержать свои чувства и принялись отмечать успех прямо в салоне самолёта.

«Когда посреди полёта пилот сказал, что «Локомотив» проиграл со счетом 0:2, а ты стал чемпионом… Боялся, что наш самолёт упадёт», — признался Азмун на своей странице в Twitter.

По прилёте в Северную столицу празднование перетекло ко входу в Пулково-2. Согласно предварительной информации, самолёт с футболистами должен был прибыть к 23:00, но сами спортсмены появились у выхода из аэропорта лишь к полуночи. Там новоиспечённых чемпионов России ожидали около 5000 верных болельщиков. Фанаты встретили футболистов ликованием и устроили уже ставшее фирменным фаер-шоу.

После непродолжительного приветствия слово взял главный тренер «Зенита». Сергей Семак лишь в прошлом году возглавил санкт-петербургский клуб и с ходу выиграл национальное первенство. Кроме того, он стал первым в истории спортсменом, которому удалось завоевать золотые медали чемпионата России как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

«Когда взлетали, не ожидали такого приёма. Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура!» — обратился к сотням болельщиков наставник команды.

Празднование продолжилось хоровым исполнением кричалок и песен клуба под аккомпанемент ударных инструментов. При этом сами футболисты немного отошли от классического «Зенит» — чемпион!» и обратились к своему нападающему Антону Заболотному. После перехода в петербургскую команду он неоднократно становился объектом критики со стороны своих болельщиков и насмешек со стороны чужих, но в матче с «Ахматом» стал автором голевой передачи. Таким образом, первое результативное действие форварда в сезоне РПЛ помогло его партнёрам завоевать золотые медали.

Как и для многих других, для Заболотного эта победа в чемпионате России стала первой в карьере. В нынешнем составе «Зенита» вкус триумфа уже успели узнать лишь Александр Анюков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Юрий Жирков и Кристиан Нобоа. Причём двое последних завоёвывали золотые медали в составе других команд. Россиянин сделал это с ЦСКА, а эквадорец — с «Рубином».

Пожалуй, самым долгожданным чемпионство стало для Артёма Дзюбы. Нападающий долго грезил им в годы выступления за «Спартак» и ради достижения цели даже решился на переезд в Санкт-Петербург. Но лишь в своём четвёртом сезоне в составе сине-бело-голубых он смог осуществить желаемое.

«Артём очень долго шёл к этому титулу и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль. Были тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив. Но мундиаль показал, что он знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением», — заявил отец футболиста Сергей Дзюба.

Как «Зенит» отмечал чемпионство в РПЛ

Сам Артём, однако, не смог принять участие в матче с «Ахматом» из-за травмы, а потому не находился вместе с командой во время празднования победы.

«Жалко, что Дзюбы не было в самолёте, придётся поставить ему на вид, мог бы и слетать. Он залечивает травму», — подтвердил Медведев.

Экс-капитан «Зенита», а ныне наставник дубля санкт-петербургского клуба Владислав Радимов также отметил нападающего питерского клуба.

«Дзюба заслужил золотую медаль. Наконец-то он стал чемпионом! Не скрою, в своё время я скептически воспринял переход Артёма в «Зенит». Но игрой и отношением к делу он доказал, что его пригласили не зря», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Помимо Дзюбы, эта победа стала первой и для Александра Кокорина. В настоящее время футболист проходит по делу о хулиганстве и находится в СИЗО №2 города Москвы, но также имеет право называться чемпионом России. Как и Дзюба, он дебютировал в играх за «Зенит» в сезоне-2015/16 и за это время провёл 295 матчей и забил 84 мяча.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Главный фактор? В большей степени командная игра. Семак тоже приложил руку, всё-таки коллектив бьётся за тренера, добивается результата вместе с ним. Что касается Кокорина, то он же выступал, поэтому также заслужил медаль», — заявил экс-форвард питерского клуба Александр Панов в интервью Sport24.

Свой первый успех в РПЛ отпраздновали легионеры команды. Так, пополнивший состав «Зенита» в сентябре 2018 года Клаудио Маркизио оставил на своей странице в Instagram трогательный комментарий.

«Я уехал из дома и нашёл семью в 6000O километрах от него. Оставил свои мечты и нашёл новые. Покинул команду своего сердца и нашёл ту, которая вошла в моё сердце. Расстался с коллективом после семи чемпионских титулов подряд и завоевал восьмой. И я скажу вам, что это действительно WONDERFUL», — написал Маркизио.

Ярослав Ракицкий присоединился к «Зениту» лишь в январе нынешнего года, но успел стать неотъемлемой частью команды. Украинец не только закрепился в качестве основного защитника, но и отметился голами. На его счету значатся три забитых мяча, причём два из них — в важнейших встречах с «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Зенит»! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над вольной Невой, «Вираж», любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф — для тебя!» — написал Ракицкий в Instagram.

В отличие от итальянца и украинца, Бранислав Иванович ранее уже выступал в России. На протяжении двух сезонов он защищал цвета московского «Локомотива», после чего отправился покорять Туманный Альбион в составе «Челси». При этом стать чемпионом России он смог только в составе «Зенита» — его единственным достижением в стане железнодорожников стало завоевание Кубка страны.

Также по теме Помощь со стороны: «Зенит» стал чемпионом России по футболу после победы «Арсенала» над «Локомотивом» «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России по футболу. Произошло это в 27-м туре. Подопечные Сергея Семака играли на выезде с...

«Мы ожидали этого, хотели стать чемпионами за три тура до конца. Это тяжело, большой успех для всех нас. Самое лучшее — выигрывать на поле, но у нас будет возможность отпраздновать это с болельщиками. Поэтому нельзя расслабляться, можно отдохнуть, а потом надо готовиться к игре с ЦСКА» — сказал Иванович.

Многие известные личности и чиновники поспешили поздравить футболистов «Зенита» с пятой победой в чемпионате России. Одним из них стал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Поздравляю наш любимый «Зенит» с досрочным чемпионством. Вся команда — просто молодцы: и игроки, и менеджмент, и персонал вместе с тренерским штабом во главе. А наш талантливейший Сергей Богданович Семак первым в российской истории завоевал золото и как игрок, и как тренер! Перефразируя известную песню, в Питере — праздновать!» — написал Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Команду также поздравила и прославленная фигуристка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 года опубликовала на своей странице картинку с официального аккаунта клуба, сопроводив её короткой подписью: «Зенит» — чемпион!!! Ура!!!».