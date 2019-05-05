Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с чемпионством
Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
«В лучших своих традициях наш «Зенит» одержал заслуженную победу в упорной борьбе, показав искромётную игру в решающих матчах», — говорится в заявлении врио Петербурга.
Беглов подчеркнул, что его особенно порадовало, что к золотым медалям «Зенит» пришёл под руководством бывшего игрока команды Сергея Семака.
«Желаю наставнику, всему «Зениту» и всему Петербургу новых побед!» — добавил Беглов.
«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до конца чемпионата. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории клуба.
Семак возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона. Это его первое чемпионство в качестве тренера.
Ранее Семак прокомментировал чемпионство «Зенита».