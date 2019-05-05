Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с чемпионством

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

«В лучших своих традициях наш «Зенит» одержал заслуженную победу в упорной борьбе, показав искромётную игру в решающих матчах», — говорится в заявлении врио Петербурга.

Беглов подчеркнул, что его особенно порадовало, что к золотым медалям «Зенит» пришёл под руководством бывшего игрока команды Сергея Семака.

«Желаю наставнику, всему «Зениту» и всему Петербургу новых побед!» — добавил Беглов.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до конца чемпионата. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории клуба.

Семак возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона. Это его первое чемпионство в качестве тренера.

Ранее Семак прокомментировал чемпионство «Зенита».