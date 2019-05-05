Семак о чемпионстве «Зенита»: надо уметь ценить миг радости и счастья

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате России по футболу.

«Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город!» — написал Семак в своём Instagram.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до конца чемпионата. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории клуба.

Семак возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона. Это его первое чемпионство в качестве тренера.

Ранее Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке.