Помощь со стороны: «Зенит» стал чемпионом России по футболу после победы «Арсенала» над «Локомотивом»

«Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России по футболу. Произошло это в 27-м туре. Подопечные Сергея Семака играли на выезде с «Ахматом» и могли стать недосягаемыми для конкурентов в случае победы, однако сыграли вничью. Тем не менее петербуржцы вскоре всё-таки отпраздновали чемпионство благодаря победе «Арсенала» над «Локомотивом», который оставался единственной командой, имевшей теоретические шансы догнать «Зенит» в турнирной таблице.

К 27-му туру в гонке за титул чемпиона России по футболу оставались только три команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Шансы москвичей и краснодарцев догнать петербуржцев и так были весьма небольшими, но в субботу они могли исчезнуть совсем.

Ключевым в споре трёх команд становился матч «Ахмата» и «Зенита» в Грозном. Если бы подопечные Сергея Семака сыграли вничью и набрали одно очко, то из гонки за золото выбыл бы «Краснодар». Если бы они добились победы, то и «Локомотив» сложил бы чемпионские полномочия. Судьба титула оказалась непосредственно в руках «Зенита».

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Однако если бы петербуржцы всё-таки довольствовались ничьей, то им не обязательно было ждать следующего тура, чтобы отпраздновать чемпионство. В этот же день играли тульский «Арсенал» и «Локомотив». В случае поражения железнодорожники лишались каких-либо шансов поспорить за золото турнира.

Совсем исключать вариант, при котором «Зениту» всё-таки пришлось бы отложить торжества, было нельзя. Выезды в Грозный команде традиционно даются непросто — в последний раз петербуржцы побеждали там в апреле 2015 года, когда им ещё противостоял «Терек». Но и вариант, при котором «Арсенал» мог бы оказать «Зениту» неоценимую услугу, не был таким уж нереальным: туляки сейчас как никогда мотивированы на концовку сезона, так как у них появился реальный шанс попасть в еврокубки и воплотить в жизнь несбывшуюся прошлогоднюю мечту.

В успех «Зенита» в столице Чечни стало вериться ещё меньше после того, как Сергей Семак рассказал о новых проблемах со здоровьем у ведущих игроков. Незадолго до игры под вопросом было участие в ней Сердара Азмуна, Юрия Жиркова и Артёма Дзюбы. В итоге первые двое всё-таки попали в стартовый состав, а российский нападающий, набравший шесть очков за голы и передачи в трёх последних матчах, остался в Санкт-Петербурге.

«Ахмат» действительно потрепал нервы гостям — на первых минутах сине-бело-голубые позволяли подопечным Рашида Рахимова слишком многое у своей штрафной. Без Дзюбы «Зенит» играл по несвойственной ему схеме 4-3-3, и от этого между игроками возникало недопонимание. Положение «спасла» травма Игоря Смольникова на 36-й минуте. Вышедший на замену Александр Анюков стал третьим центральным защитником, и грозненцам пришлось умерить пыл. Однако свой мяч они всё-таки забили. В начале второго тайма случился провал в центре обороны «Зенита», которым воспользовался Раванелли. Бразилец отдал пас соотечественнику Исмаэлу в чужой штрафной, и тот легко обыграл Андрея Лунёва.

«Зениту» ничего не оставалось, кроме как бросить все силы на спасение матча. Семак в конце концов выпустил Антона Заболотного, и он стал соавтором последовавшего гола. На 87-й минуте Жирков прострелил возле чужих ворот и попал мячом в голову нападающему. От него мяч отскочил Себастьяну Дриусси, и аргентинец нанёс неберущийся удар. «Зенит» выполнил план-минимум, необходимый для победы в чемпионате России.

Петербуржцам теперь оставалось надеяться на победу «Арсенала» над «Локомотивом». Долго ждать хороших новостей из Тулы не пришлось. Из-за обильных дождей накануне поле стадиона были весьма скользким, но хозяева чувствовали себя уверенно, чем и не стеснялись пользоваться. Мало того что подопечные Игоря Черевченко лучше перемещались по газону, так ещё и на 24-й минуте Мацей Рыбусь поскользнулся и позволил Зелимхану Бакаеву пробить по воротам. Полузащитник не подвёл команду и отправил мяч в дальний угол.

Проблемы «Локомотива» после этого только усугубились — ещё до перерыва из-за травм поле покинули Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан. Во втором тайме гости попытались за счёт стандартов сравнять счёт, но неожиданно пропустили второй мяч. Соломон Кверквелия потерял снаряд на своей половине поля, и его подобрал Лука Джорджевич. Игрок, права на которого принадлежат «Зениту», легко воспользовался отсутствием Маринато Гилерме в воротах и практически обеспечил «Арсеналу» победу в матче.

Выход Фёдора Смолова на поле в последние 15 минут не повлиял существенно на игру. Нападающий отметился только опозданием на добивание после удара Дмитрия Баринова. «Локомотив» потерпел поражение и лишился вместе с «Краснодаром» шансов догнать «Зенит» в турнирной таблице. За счёт личных встреч петербуржцы стали недосягаемы для своих основных конкурентов.

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз. Для наставника команды Сергея Семака нынешний успех стал шестым в карьере и первым — в качестве тренера. До него ещё никто не становился чемпионом в качестве игрока и тренера, хотя на это мог бы претендовать Дмитрий Аленичев, руководивший «Спартаком» в одном матче во время победного сезона-2016/17.

Памятным этот успех будет и для Артёма Дзюбы: один из самых популярных футболистов страны только в 30 лет впервые стал чемпионом России. Ни со «Спартаком», ни с командами, которые его арендовали, он не завоёвывал главный титул в российском футболе. Первое чемпионство отпразднует и Александр Кокорин, находящийся сейчас под стражей в СИЗО.