Тандем Дзюбы и Азмуна, гибкость Семака и идеальная селекция: «Зенит» в шаге от победы в чемпионате России по футболу

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ. Теперь петербуржцам достаточно набрать четыре очка в предстоящих четырёх матчах, чтобы стать чемпионами России по футболу. Вдумчивая работа главного тренера Сергея Семака, идеально проведённая зимой трансферная кампания, а также результативный тандем Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна — вот основы успеха «Зенита». RT объясняет, почему уже никто не сможет помешать питерцам завоевать этот титул.

Минимальные потери

На зимний перерыв «Зенит» уходил всего в одном очке от «Краснодара», но весной быстро увеличил отрыв и от главного преследователя, и от других конкурентов. В новом году питерцы демонстрируют в РПЛ чемпионский ход. В матчах с уступающими в классе соперниками подопечные Сергея Семака добились побед, а выездные встречи с прямыми конкурентами, «Спартаком» и «Локомотивом», завершили вничью. «Краснодар» же в гостях удалось обыграть благодаря голу на 96-й минуте.



При этом преследователи «Зенита» не обошлись без необязательных потерь. Даже «Локомотив», который по весне набрал неплохой ход, дома не сумел дожать «Крылья Советов» в первом матче после возобновления турнира. ЦСКА не только упустил победу над аутсайдером «Уфой», но и умудрился уступить «Арсеналу» и «Оренбургу». «Краснодар» же, помимо потерь в играх с прямыми конкурентами (если оставить за кадром победу над коллективом Виктора Гончаренко), не досчитался очков в матчах с «Оренбургом», «Динамо» и «Ахматом».

Чемпионский характер

При этом далеко не во всех матчах победы давались «Зениту» легко, но команда в нужный момент находила в себе силы на рывок. Самый яркий пример — матч с «Краснодаром». Пропустив обидный мяч на 91-й минуте, питерцы не только не пали духом, но и прижали соперника к воротам. И в итоге огни вырвали важнейшие три очка, а южан практически отцепили от чемпионской гонки.

Непросто для питерцев складывалась и выездная встреча со «Спартаком». Коллектив Семака пропустил уже на 13-й минуте, однако сумел переломить ход встречи и добился важной ничьей. В домашних матчах с «Уфой» и «Оренбургом» подопечные Семака также пропускали первыми, но в нужный момент проявляли характер и добивались результата.

Далер Кузяев и Вильмар Барриос во время матча 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Идеальная селекция

Летом главному тренеру сине-бело-голубых пришлось обходиться практически без новичков. Исключением стал Клаудио Маркизио, который пришёл в команду в последний день трансферной кампании на правах свободного агента и пока ничем себя не проявил. Кроме того, итальянец получил травму колена и не скоро сумеет помочь «Зениту».

Зимой же клуб наконец вышел на трансферный рынок после того, как выгодно продал в ПСЖ Леандро Паредеса. В результате зимняя кампания питерцев получилась образцовой. Редко, когда бывает так, что со всеми приобретениями футбольный клуб попадает в точку, и это именно тот случай.

Покупка за €10 млн Ярослава Ракицкого вызвала у болельщиков сомнения, ведь украинцу в августе исполнится 30 лет. Однако футболист не только сходу стал лидером обороны команды, но и забил несколько мячей со штрафных. Именно его точные удары принесли «Зениту» важнейшие очки в матчах с «Оренбургом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

Вопросы были и по трансферу Вильмара Барриоса, который никогда прежде не играл в Европе, но колумбиец взял на себя функции разрушителя в центре поля, и без него команду уже сложно представить.

В какой-то степени можно назвать пополнением и возвращение из аренды Эмилиано Ригони. С ним «Зенит» тоже попал в точку, ведь аргентинец в чемпионате уже набрал пять баллов за результативность (2 + 3).

Голевое чутьё Азмуна

Отдельного упоминания заслуживает Сердар Азмун, который невероятно быстро стал настоящим лидером и лучшим бомбардиром «Зенита».

Иранец сходу принялся отрабатывать вложенные в его приобретение средства и в 13 первых матчах за питерцев забил 11 мячей. При этом если бы форвард улучшил свою реализацию, то мог огорчать соперников ещё чаще.

Так или иначе, с появлением Азмуна игра «Зенита» изменилась. Теперь коллектив заточен на скоростные рывки Сердара в свободные зоны. А ещё нападающий отлично играет головой.

Сардар Азмун

Reuters

© Anton Vaganov

Уход на второй план Дзюбы

«Артём забьёт, когда это будет особенно необходимо», — заявил Семак после очередного вопроса журналиста о «сухой» серии форварда, которая продолжалась во внутреннем первенстве несколько месяцев.

И в результате Дзюба действительно отличился в самый нужный момент — в Краснодаре. Там форвард забил сразу два мяча, в том числе победный на 96-й минуте, и принёс команде, скорее всего, «золотые» три очка. Вслед за этим он огорчил «Динамо» и отдал две результативные передачи в игре с «Крыльями Советов».

Однако не самая высокая результативность лучшего футболиста России 2018 года не должна вводить в заблуждение, ведь он играет в команде очень важную роль. Именно благодаря действиям Артёма так много забивает Азмун. Форвард сборной России в интересах команды ушёл на второй план и в большей степени занимается черновой работой — стягивает внимание защиты на себя, делает упор на силовые единоборства и ищет свободных партнёров передачами.

«Сердар — более мобильный и быстрый футболист. Артём же скорее является связующим звеном. Он хорошо взаимодействует с партнёрами, постоянно напрягает защитников. Получается, что Дзюба, во-первых, действует в интересах команды, а во-вторых, помогает Азмуну», — прокомментировал игру Дзюбы в интервью RT известный тренер Валерий Непомнящий.

Надёжная игра в обороне

В последних матчах 2018 года «Зенит» не только испытывал проблемы с набором очков, но и достаточно много пропускал. В четырёх последних играх чемпионата в ноябре-декабре подопечные Семака позволили отличиться соперникам восемь раз, причём «Арсенал» умудрился забить четырежды.

Весной тренерский штаб решил сделать ставку в центре обороны на опытнейшую связку Бранислав Иванович — Ярослав Ракицкий, и пока этот дуэт Семака не подводит. В девяти весенних матчах национального первенства «Зенит» пропустил лишь восемь раз. По-прежнему хорош на последнем рубеже и Андрей Лунёв, который регулярно спасает команду.

Также нельзя не отметить важнейшую роль Ивановича и Ракицого при начале атак, ведь оба обладают отличным первым пасом. Ярослав же с рабочей левой ноги способен выдать диагональ практически на любое расстояние.

Ярослав Ракицкий (слева)

© Александр Даничев / РИА Новости

Гибкость Семака

Наконец, важнейшая причина успеха «Зенита» — фактор главного тренера команды. К назначению Семака летом многие отнеслись без особого восторга, поскольку на топ-уровне Сергей самостоятельно не работал, да и вообще успел потрудиться лишь в «Уфе».

Максимума градус критики в отношении молодого специалиста достиг в ноябре-декабре, когда «Зенит» потерпел три поражения в четырёх матчах и едва не лишился лидерства. При этом многие болельщики были недовольны игрой в исполнении питерцев, которая зачастую сводилась к выносам в направлении Дзюбы.

Вместе с тем уже летом Семак из-за тяжёлой травмы колена лишился Кристиана Нобоа, на которого возлагал огромные надежды в плане организации атак. Маркизио же на свой уровень в России так и не вышел.

А в октябре тренер по известным причинам остался ещё и без Александра Кокорина. Таким образом, у молодого специалиста не было иного выхода, кроме как делать ставку на Дзюбу, который уставал всё больше и больше.

Но зимой, получив в своё распоряжение долгожданных новичков, специалист идеально встроил их в коллектив, и команда начала показывать куда более симпатичный футбол. При этом проблемы в центре полузащиты «Зенита» никуда не делись.

Так, практически на протяжении всего весеннего отрезка Семак вынужден обходиться без травмированных Александра Ерохина и Далера Кузяева. Но тренер нашёл выход, и в пару к Барриосу поставил подзабытого болельщиками Магомеда Оздоева. И тот заиграл так, что получил вызов в сборную страны.