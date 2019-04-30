Новый рекорд посещаемости, поражение ЦСКА в Краснодаре и шестой гол Сорокина: чем запомнился 26-й тур РПЛ

«Зенит» взял верх над «Крыльями Советов» и приблизился к званию чемпиона России. «Краснодар» обыграл ЦСКА и продолжил борьбу за серебряные медали с «Локомотивом». Подопечные Юрия Сёмина вырвали вторую победу подряд на последних минутах благодаря точному удару Джефферсона Фарфана. А «Спартак» потерял очки в четвёртом из пяти последних матчей, пропустив на 87-й минуте от защитника «Рубина» Егора Сорокина. RT рассказывает о главных событиях 26-го тура РПЛ.

Акция поддержки тренера и неожиданная осечка «Ростова»

26-й тур РПЛ начался с сенсации — «Ростов» потерял очки в Махачкале. Подопечные Валерия Карпина весь матч владели неоспоримым преимуществом и могли отправить в ворота «Анжи» больше, чем один мяч, но вновь выше всяких похвал на последнем рубеже действовал вратарь Юрий Дюпин. Пробить его удалось лишь вернувшемуся в строй Роману Ерёменко в концовке первого тайма.

Однако хозяева рук не опустили и за 13 минут до финального свистка счёт сравняли. После удара Магомеда Эльмурзаева с близкого расстояния Сергей Песьяков чудом спас свою команду, но с добиванием Камиля Закирова уже справиться не мог. 20-летний полузащитник забил первый мяч во взрослой карьере.

Также матч запомнился акцией игроков «Анжи» в поддержку наставника команды Магомеда Адиева. Хозяева вышли на поле в футболках с фото специалиста и надписью «Больше, чем просто тренер». «Ростов» же после победы над «Спартаком» набрал в РПЛ лишь одно очко и значительно ухудшил своё турнирное положение.

Утка на поле и спорный отменённый гол

Завершился вничью и матч между «Динамо» и «Ахматом», однако в Химках команды так и не сумели распечатать ворота друг друга, хотя имели моменты. В первом тайме в паре эпизодов грозненцев спас Евгений Городов. После перерыва, напротив, несколько красивых сейвов совершил Антон Шунин. А в концовке встречи Аблайе Мбенгу даже удалось открыть счёт, но судья на линии отменил взятие ворот из-за спорного офсайда.

По такой игре не менее интересным событием стало появление утки на поле прямо по ходу матча.

Волевой разгром «Урала» и дубль Игбуна

Весьма странный матч провёл в Уфе «Урал». Екатеринбуржцы быстро открыли счёт, но затем фактически самостоятельно подарили три очка сражающемуся за выживание сопернику. Первым огорчил гостей Андрес Вомбергар, которому после подачи с фланга скинул мяч под удар Андрей Егорычев.

А в начале второго тайма дважды отличился Сергей Брызгалов. Сначала он на ровном месте привёз пенальти, а затем и заработал удаление. В концовке же Сильвестр Игбун дважды очень спокойно преодолел сопротивление защитников и довёл число забитых в РПЛ мячей до девяти. Теперь нигериец всего на три точных удара отстаёт от лидирующих в гонке бомбардиров чемпионата Фёдора Чалова и Сердара Азмуна.

«Уфа» же одержала важнейшую победу, которая позволила команде не только отдалиться от зоны вылета, но и сократить отставание от 12-го места.

Неуступчивый «Енисей» и второй победный гол Фарфана подряд

В воскресенье свои матчи провели команды, сражающиеся за медали, а первым на поле вышел «Локомотив», который принимал практически лишившийся шансов на сохранение места в РПЛ «Енисей». Красноярцы в прошлом туре хоть и одержали первую победу за пять месяцев, но не слишком улучшили своё положение в турнирной таблице.

В результате встреча получилась для железнодорожников очень тяжёлой. Гости действовали по схеме с пятью защитниками, но по факту оборонялись практически всей командой. Взломать крепость Дмитрия Аленичева подопечным Юрия Сёмина в первом тайме не удалось, хотя Юрий Нестеренко совершил четыре сейва, а Алексей Миранчук попал в перекладину.

И в перерыве тренерский штаб действующего чемпиона пошёл на перестановки: вместо незаметного Фёдора Смолова на поле вышел Мануэл Фернандеш, а Дмитрия Тарасова заменил Рифат Жемалетдинов.

На ходе игры рокировки отразились несильно, но за 20 минут до конца московскому коллективу помог Валерий Кичин. Защитник сборной Киргизии срезал мяч в собственные ворота после сильного прострела Алексея Миранчука.

Тем не менее «Енисей» сдаваться не собирался и в концовке пошёл вперёд. И едва ли не первая позиционная атака команды завершилась голом. Вышедший на замену Михаил Костюков добил мяч в сетку после сейва Маринато Гилерме.

Но теперь уже характер удалось проявить «Локо». Алексей Миранчук убежал от главного антигероя матча — Кичина и выдал передачу на ход Джефферсону Фарфану, а тот с ходу точно пробил в ближний угол. Таким образом, железнодорожники во втором матче подряд вырвали победу на последних минутах, а автором решающего мяча вновь стал опытный перуанец, который догнал в командной гонке бомбардиров РПЛ Антона Миранчука. На счету обоих футболистов по восемь точных ударов в чемпионате.

Рекорд посещаемости и расслабленность «Зенита»

С проблемами в домашней игре с «Крыльями Советов» столкнулся и «Зенит», хотя питерцы очень здорово начали игру. Уже на девятой минуте Сердар Азмун открыл счёт, а на 30-й — оформил дубль, который позволил ему догнать лидирующего в гонке бомбардиров турнира Фёдора Чалова. Причём иранец в преддверии матча подвернул ногу и его выход на поле был под вопросом, но врачи всё же сумели вернуть нападающего в строй.

«Крылья» же продолжили пропускать. Спустя пять минут после второго мяча Сердара прострел Артёма Дзюбы преобразовал в автогол Тарас Бурлак.

Добившись столь крупного перевеса, «Зенит», видимо, расслабился и позволил сопернику дважды отличиться ещё до перерыва, причём оба мяча забил Денис Ткачук, который в своё время успел поиграть за коллектив из Санкт-Петербурга. Второй гол полузащитника следовало отменить из-за положения вне игры, но арбитры этого не сделали.

Второй тайм получился не настолько результативным и зрелищным. Гости до конца пытались сравнять счёт, и Сергею Семаку даже пришлось выпускать на поле Александра Анюкова в качестве третьего центрального защитника.

В конечном счёте немного охладило пыл гостей удаление воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева. А уже в добавленное арбитром время точку в матче поставил Игорь Смольников. Дзюба отметился второй результативной передачей. Правда, Артём в этом эпизоде получил травму и может пропустить следующую встречу.

Питерцы же гарантировали себе медали по итогам сезона и участие в Лиге чемпионов. Также благодаря солидной аудитории на матче в Санкт-Петербурге (40 463 болельщика) был установлен рекорд посещаемости чемпионата страны. В общей сложности игры национального первенства посетили 3 452 417 человек. Причём гостями всех матчей прошлого сезона стали 3 353 024 зрителя.

Ошибка Акинфеева и спасения Сафонова

А «Краснодар» и ЦСКА в очном матче фактически решали судьбу бронзовых наград и путёвки в Лигу чемпионов, ведь победитель заметно повышал шансы на третье место.

В результате армейцы сами испортили себе жизнь в самом начале встречи. Игорь Акинфеев вынес мяч точно на Маурисио Перейру, и уругваец моментально развил результативную атаку, которую точным ударом завершил Даниил Уткин. Для 19-летнего воспитанника «Краснодара» этот мяч стал дебютным за первую команду.

Забив, хозяева отошли в оборону и достаточно спокойно контролировали ход игры — по крайней мере, опасных моментов у ворот Матвея Сафонова не возникало. Разве что Марио Фернандес требовал назначить пенальти после того, как ему локтем разбили голову.

А в начале второго тайма «Краснодар» провёл идеальную контратаку и забил второй мяч: Дмитрий Стоцкий замкнул прострел Вандерсона с правого фланга, которому мяч броском рукой на половину поля доставил Сафонов.

ЦСКА же в отчётной встрече везение не сопутствовало. Несмотря на изменение схемы от Виктора Гончаренко, распечатать ворота соперника не удалось. Чаще всего мяч до молодого голкипера хозяев просто не доходил, но в нескольких моментах он спас команду. В целом гости владели преимуществом по всем ключевым показателям: регулярно контролировали мяч, больше били (14:11) и активно подавали угловые (13:3), но статистика в данном случае не конвертировалась в голы.

Более того, в концовке армейцы потеряли Николу Влашича, который заработал вторую жёлтую карточку. Таким образом, дерби с «Динамо» ЦСКА придётся провести без него.

Шестой гол Джорджевича и дебютный мяч португальца

В понедельник миром разошлись «Оренбург» и «Арсенал», хотя туляки, воодушевлённые разгромом «Спартака», были близки к тому, чтобы одержать третью победу подряд.

По истечении часа игры гостей вывел вперёд Лука Джорджевич. Черногорец грамотно сыграл на добивании и забил уже шестой мяч в текущем сезоне РПЛ.

Однако «Оренбургу» удалось спастись — ворота Артура Нигматуллина поразил вышедший на замену во втором тайме Рикарду Алвеш. Для португальца, который пополнил состав оренбуржцев осенью, этот гол стал дебютным в России.

Таким образом, «Арсенал» до девяти матчей продлил беспроигрышную серию в РПЛ, но не сумел продлить победную и остался на шестом месте в турнирной таблице.

Упущенные моменты и провал в концовке

В конце тура московский «Спартак» вновь потерял очки в матче с «Рубином». Красно-белых не встряхнули даже анонсированные серьёзные перестановки в руководстве клуба по окончании сезона. При этом Олегу Кононову на совете директоров был объявлен вотум доверия.

Сам тренер после разгрома в Туле произвёл сразу несколько перестановок в составе и выпустил в старте восстановившегося от травмы Сальваторе Боккетти, а также Софьяна Ханни и Александра Ломовицкого. Место же выбывшего до конца сезона Николая Рассказова на правом фланге обороны занял Роман Зобнин.

В результате именно ему удалось в середине первого тайма выполнить результативную передачу на Фернандо в центр штрафной. «Спартак» имел ещё несколько опасных моментов, которые обязан был конвертировать в голы, но не реализовал их.

Красно-белые продолжали давить и после перерыва, но в концовке пропустили во многом нелогичный мяч. После подачи с правого фланга хозяева не уследили в своей штрафной за Егором Сорокиным, и тот спокойно расстрелял створ.

Примечательно, что для молодого центрального защитника этот гол стал уже шестым в текущем розыгрыше РПЛ. Столько же на счету Фёдора Смолова, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Сорокин же в настоящий момент — лучший снайпер-защитник Премьер-лиги. Он на три точных удара опережает Ярослава Ракицкого, Бенедикта Хёведеса, Адесойе Ойеволе и Сергея Терехова.