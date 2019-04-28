«Краснодар» победил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Краснодар Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принесли голы Даниила Уткина и Дмитрия Стоцкого, забивших на седьмой и 55-й минутах.

ЦСКА на 88-й минуте остался вдесятером. Никола Влашич получил вторую жёлтую карточку по ходу игры и был удалён с поля.

Такой результат позволил «быкам» набрать 46 очков и подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА, в активе которого осталось 44 очка.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19.