«Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19
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Набрав 57 очков после 26 сыгранных туров, «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. ЦСКА и «Краснодар», идущие на четвёртой и пятой позициях соответственно, потеряли даже теоретические шансы догнать санкт-петербургский клуб.
Таким образом, «Зенит» гарантировал себе медали чемпионата РПЛ сезона-2018/19, а также попадание в Лигу чемпионов. Согласно таблице коэффициентов УЕФА, от России в самом престижном турнире Европы выступает три команды.
Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ.