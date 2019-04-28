«Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19

Благодаря победе над «Крыльями Советов» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) санкт-петербургский «Зенит» обеспечил себе попадание в тройку лучших.

Набрав 57 очков после 26 сыгранных туров, «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. ЦСКА и «Краснодар», идущие на четвёртой и пятой позициях соответственно, потеряли даже теоретические шансы догнать санкт-петербургский клуб.

Таким образом, «Зенит» гарантировал себе медали чемпионата РПЛ сезона-2018/19, а также попадание в Лигу чемпионов. Согласно таблице коэффициентов УЕФА, от России в самом престижном турнире Европы выступает три команды.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ.