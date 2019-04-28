На матче «Зенит» — «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ

Короткая ссылка
После поединка 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» количество людей, посетивших футбольные матчи элитного дивизиона страны, достигло исторического максимума.
На матче «Зенит» — «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ
  • @zenit_spb
  • Twitter

С учётом поединка в Санкт-Петербурге, который собрал 40 463 болельщика, общее количество людей, посетивших матчи РПЛ в сезоне-2018/19, достигло рекордной отметки — 3 452 417 человек.

За 30 туров прошлого чемпионата общее количество фанатов, наблюдавших за играми со стадиона, составило 3 353 024 зрителя. До конца текущего первенства командам осталось в сумме 35 поединков. С учётом средней посещаемости матчей (16 524 человека), есть вероятность, что к завершению сезона общее количество болельщиков, посетивших матчи РПЛ, превысит отметку в четыре миллиона.

Ранее сообщалось, что дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить