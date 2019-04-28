На матче «Зенит» — «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ

После поединка 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» количество людей, посетивших футбольные матчи элитного дивизиона страны, достигло исторического максимума.

С учётом поединка в Санкт-Петербурге, который собрал 40 463 болельщика, общее количество людей, посетивших матчи РПЛ в сезоне-2018/19, достигло рекордной отметки — 3 452 417 человек.

За 30 туров прошлого чемпионата общее количество фанатов, наблюдавших за играми со стадиона, составило 3 353 024 зрителя. До конца текущего первенства командам осталось в сумме 35 поединков. С учётом средней посещаемости матчей (16 524 человека), есть вероятность, что к завершению сезона общее количество болельщиков, посетивших матчи РПЛ, превысит отметку в четыре миллиона.

Ранее сообщалось, что дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ.