Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Зениту» принесли два мяча Сердара Азмуна, забитые на 9-й и 30-й минутах, автогол Тараса Бурлака на 35-й минуте и гол Игоря Смольникова на первой компенсированной ко второму тайму минуте.
В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Денис Ткачук, забивший на 40-й и 44-й минутах.
На 78-й минуте гости остались вдесятером. Удаление за вторую жёлтую карточку по ходу матча получил Рамил Шеидаев.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Крылья Советов» с 27 очками остались на 13-м месте.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о чемпионских амбициях «Локомотива».