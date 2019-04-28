Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли два мяча Сердара Азмуна, забитые на 9-й и 30-й минутах, автогол Тараса Бурлака на 35-й минуте и гол Игоря Смольникова на первой компенсированной ко второму тайму минуте. 

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Денис Ткачук, забивший на 40-й и 44-й минутах.

На 78-й минуте гости остались вдесятером. Удаление за вторую жёлтую карточку по ходу матча получил Рамил Шеидаев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Крылья Советов» с 27 очками остались на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о чемпионских амбициях «Локомотива».

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