«Этот день наконец-то настал»: как в России отреагировали на победу «Зенита» в чемпионате страны

Успех «Зенита» в первенстве России по футболу — это заслуга не только игроков, но и болельщиков клуба, заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Нападающий Артём Дзюба, для которого это чемпионство стало первым в карьере, поблагодарил за поддержку весь Санкт-Петербург и признался, что до конца не осознал произошедшее. Команду уже поздравили с завоеванием титула премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, наставник сборной страны Станислав Черчесов и актёр Михаил Боярский.

Первых комментариев от игроков и тренеров «Зенита» по поводу победы в чемпионате России пришлось ждать чуть ли не до полуночи, когда команда приземлилась в Санкт-Петербурге после перелёта из Грозного. Первым делом главный тренер Сергей Семак обратился к болельщикам, собравшимся в аэропорту «Пулково», и назвал успех клуба их победой.

«Когда мы взлетали, то не ожидали такого приёма. Лично я счастлив, благодарю каждого из вас за победу. Это наша общая победа, нашего города. С чемпионством нас!» — сказал Семак.

Нападающий Артём Дзюба не сопровождал команду в поездке в Грозный и отпраздновал победу своей команды дома. Для него это чемпионство стало первым в карьере.

«Да! Этот день наконец-то настал! Всех с чемпионством», — написал форвард «Зенита» в своём Instagram.

Позднее он опубликовал ещё одно видео, на котором рассказал, что значит для него победа в чемпионате России.

«Всем привет. Я уже наконец-то более-менее успокоился. До конца ещё не осознал, что стал чемпионом, честно, но хочу вас всех поблагодарить за ваши СМСки. Спасибо всем огромное. Тяжело ответить всем. Шёл к этому всю карьеру и безумно рад, что это произошло. Спасибо вам огромное за веру, за поддержку в трудную минуту. Все парни — красавцы. Поздравляю «Зенит», весь город, семью, друзей, всех, кто был рядом со мной. Этого дорогого стоит. Всех с чемпионством, безумно рад и горжусь этим. Мы чемпионы, мы настоящие львы. Спасибо, всем удачи», — сказал Дзюба.

После матча «Арсенала» и «Локомотива» в адрес «Зенита» посыпалось множество поздравлением, в том числе от премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал председатель правительства во «ВКонтакте».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил спонсируемый им клуб в стихах.

«Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной!» — процитировала его пресс-служба клуба после того, как на Васильевском острове загорелись огни на одних из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

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Главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал чемпионство «Зенита» заслуженным и напомнил российским игрокам клуба, что им скоро нужно будет выступать за национальную команду.

«Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020», — сказал Черчесов.

На победу «Зенита» отреагировал Дик Адвокат, с которым клуб выиграл чемпионат России в 2007 году. Тогда под его руководством играл нынешний главный тренер команды Сергей Семак.

«Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом. Желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем. Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!» — сказал голландский специалист «Чемпионату».

Другой бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш по-русски поздравил команду с победой.

«Зенит» — чемпион! Молодец!» — написал он в своём Instagram.

Трёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Мигел Данни признался, что считает героями всех игроков, одержавших победу в первенстве страны.

«Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, всё-таки ещё один титул в копилке. Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда — герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим», — заявил португалец каналу «360».

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один из самых известных болельщиков «Зенита» актёр Михаил Боярский уверен, что Семак после победы в чемпионате России может возглавить сборную страны.

«Это заслуженная победа. Теперь можно ликовать. Я только что отыграл спектакль, ещё не успел ни выпить, ни поздравить. Надо отмечать, уже готовлюсь к празднику. Буду сочинять ребятам поздравительные куплеты. Семак доказал свою состоятельность как тренер. Победителей не судят. Золото у команды, которую возглавлял Сергей Семак, — и точка. Мы долго этого ждали. Приятно, когда свой тренер у руля. Тем более Семак, у которого с «Зенитом» связана вся жизнь. Все долго ждали этого чемпионства. Он растёт вместе с командой, а не пришёл, поруководил и убежал. Более того, он может возглавить и сборную страны, так как он знает большинство игроков не понаслышке», — заявил Боярский.

Вратарь Юрий Лодыгин, отыгравший в «Зените» первую половину сезона до отъезда в «Олимпиакос», заявил, что давно знал о грядущей победе команды.

«За «Зенитом», конечно, следил. Если говорить честно, давно стало понятно, что команда не упустит чемпионство, пусть вторая часть сезона не очень хорошо началась в Европе. Когда команда не смогла пройти дальше, начали возникать вопросы. Но потом всё встало на свои места — команда играла очень хорошо, уверенно. Футболисты, которые пришли зимой, очень сильно помогли. У Сергея Богдановича Семака есть характер победителя. Как футболист он был неуступчивым. Видно, что как тренер он жаждет только побед. Он передал это футболистам, отсюда такой результат. Здорово, что русский тренер стал чемпионом с «Зенитом», давно такого не было», — сказал голкипер ТАСС.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой был заранее уверен в победе «Зенита» из-за финансовых возможностей клуба.

«Главный ключ к успеху «Зенита» — футболисты и финансовые возможности клуба. У клуба игроков на два состава, в зимнее окно были приобретены ключевые футболисты. Тренер? А что тренер? Когда есть такой состав, ты работаешь и ждёшь, когда ребята что-то выиграют. Тренер — одна из составляющих. В чемпионстве нет ничего удивительного, потому что ещё перед сезоном мы на это все закладывались», — признался Мостовой.