Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков после досрочной победы команды в чемпионате России по футболу.

«Когда мы взлетали, то не ожидали такого приёма. Лично я счастлив, благодарю каждого из вас за победы. Это наша общая победа, нашего города. С чемпионством нас!» — сказал Семак после возвращения в Санкт-Петербург из Грозного.

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив», который уступил в 27-м туре «Арсеналу». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.

Ранее сообщалось, что самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге.