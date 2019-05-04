Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ
«Когда мы взлетали, то не ожидали такого приёма. Лично я счастлив, благодарю каждого из вас за победы. Это наша общая победа, нашего города. С чемпионством нас!» — сказал Семак после возвращения в Санкт-Петербург из Грозного.
В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.
Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив», который уступил в 27-м туре «Арсеналу». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.
Ранее сообщалось, что самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге.