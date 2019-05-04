Самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.
Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.
Ранее было опубликовано видео празднования чемпионства футболистов «Зенита» в самолёте.
Встречайте нас! pic.twitter.com/qwFc05fI61— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.