Самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге

Футболисты петербургского «Зенита», которые досрочно стали чемпионами России по футболу, прилетели из Грозного в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.

Ранее было опубликовано видео празднования чемпионства футболистов «Зенита» в самолёте.