Опубликовано видео празднования чемпионства футболистов «Зенита» в самолёте

В сети появилось видео момента, когда футболисты петербургского «Зенита», находясь на борту самолёта, узнали о своей досрочной победе в чемпионате России по футболу.

Видеозапись опубликована в Twitter сине-бело-голубых.

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Дик Адвокат отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.