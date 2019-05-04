Экс-тренер «Зенита» Адвокат отреагировал на победу команды в чемпионате России
«Очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом. Желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
Он также выразил большое уважение наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку.
«Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!» — добавил Адвокат.
В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.
Команда Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.
Ранее Дзюба выложил видео по поводу чемпионства «Зенита».