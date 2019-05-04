Дзюба о чемпионстве «Зенита»: наконец-то этот день настал

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба выложил в своём Instagram видео по поводу досрочной победы своей команды в чемпионате России по футболу.

«Да-а-а! Этот день наконец-то настал! Всех с чемпионством!» — написал спортсмен под постом.

Для Дзюбы этот титул чемпиона страны стал первым в карьере.

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на 11 очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на десять очков.

Ранее Алексей Миллер в стихах поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.