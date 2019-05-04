Миллер в стихах поздравил «Зенит» с победой в РПЛ
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«Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной! «Зенит» — чемпион!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Миллера.
ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после поражения «Локомотива» в матче с «Арсеналом Тула». Чемпионство России стало пятым для клуба.
Петербургский клуб также опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами, куда включил Александра Кокорина.
Подробнее — в материале RT.