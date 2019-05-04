Миллер в стихах поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром», являющейся главным спонсором «Зенита», поздравил в стихах клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России по футболу.

«Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной! «Зенит» — чемпион!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Миллера.

ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после поражения «Локомотива» в матче с «Арсеналом Тула». Чемпионство России стало пятым для клуба.

Петербургский клуб также опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами, куда включил Александра Кокорина.

Подробнее — в материале RT.