«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу.

В списке, который опубликован на официальном сайте сине-бело-голубых, также присутствует форвард Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО.

Помимо него, впервые обладателями золотых медалей первенства стали Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный и Артём Дзюба.

«Зенит» стал чемпионом после матча «Арсенал» — «Локомотив», в котором команда из Тулы обыграла железнодорожников со счётом 2:0.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.

Ранее Сёмин заявил, что «Арсенал» сильно помог «Зениту» с победой в чемпионате России.