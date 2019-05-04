Сёмин: «Арсенал» сильно помог «Зениту» с победой в чемпионате России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал досрочную победу петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.

«Поздравим их, да и всё. Что тут ещё сказать? Появился новый чемпион. Тула им в этом сильно помогла», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Он отметил, что «Арсенал» был более агрессивен и настойчив, чем его подопечные, в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы допускали ошибки, но игроки «Арсенала» заставили нас их совершить. Они выиграли больше единоборств, отсюда победа», — сказал Сёмин.

«Локомотив» уступил «Арсеналу» и позволил «Зениту» за три тура до конца чемпионата стать чемпионом страны.

Ранее гендиректор «Уфы» выразил мнение, что команда из столицы Башкирии внесла маленькую лепту в чемпионство «Зенита».