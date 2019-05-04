Гендиректор «Уфы»: мы внесли маленькую лепту в чемпионство «Зенита»
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- РИА Новости
«Я очень рад, что Богданович вместе с «Зенитом» стал чемпионом. Малую часть приложили к этому и мы, поэтому поздравляем «Зенит» и Петербург с большой победой. Мы рады за них, потому что там много наших ребят в тренерском штабе, Лунёв там», — приводит слова функционера «Чемпионат».
По его словам, у него не было сомнений в профессионализме Семака ещё в то время, когда он был наставником «Уфы». Газизов также выразил надежду, что «Зенит» покажет отличный результат и в Лиге чемпионов.
«Богданович — катализатор этого успеха. Питер должен его благодарить. А клуб «Уфа» скромно думает, что мы внесли маленькую лепту в эту победу», — добавил Газизов.
В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые стал чемпионом России под руководством российского тренера.