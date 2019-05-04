Гендиректор «Уфы»: мы внесли маленькую лепту в чемпионство «Зенита»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поздравил петербургский «Зенит» и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с завоеванием золотых медалей чемпионата России.

«Я очень рад, что Богданович вместе с «Зенитом» стал чемпионом. Малую часть приложили к этому и мы, поэтому поздравляем «Зенит» и Петербург с большой победой. Мы рады за них, потому что там много наших ребят в тренерском штабе, Лунёв там», — приводит слова функционера «Чемпионат».

По его словам, у него не было сомнений в профессионализме Семака ещё в то время, когда он был наставником «Уфы». Газизов также выразил надежду, что «Зенит» покажет отличный результат и в Лиге чемпионов.

«Богданович — катализатор этого успеха. Питер должен его благодарить. А клуб «Уфа» скромно думает, что мы внесли маленькую лепту в эту победу», — добавил Газизов.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые стал чемпионом России под руководством российского тренера.