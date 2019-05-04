«Зенит» впервые стал чемпионом России под руководством российского тренера

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Петербургский «Зенит» первый раз в своей истории выиграл чемпионат России по футболу под руководством российского тренера.
«Зенит» впервые стал чемпионом России под руководством российского тренера
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

К золотым медалям первенства сине-бело-голубых привёл Сергей Семак.

До этого команда с берегов Невы всегда побеждала при иностранных наставниках. Это происходило в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. 

«Зенит» стал чемпионом после матча «Арсенал» — «Локомотив», в котором команда из Тулы обыграла железнодорожников со счётом 2:0.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников.

Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.

Ранее Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России по футболу.

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